Jan Lochbihler holte bereits die vierte Medaille an den Titelkämpfen in Aserbaidschan; für Andrea Rossi und Gilles Duvaux war es jeweils die zweite. Die drei Schweizer lieferten sich mit Österreich ein spannendes Duell bis zum letzten Schuss. Diesen gab Andrea Rossi ab: Er schoss eine 8, was ausreichte, um die Österreicher um einen Punkt auf Distanz zu halten. So ertönte in Baku am Schweizer Nationalfeiertag bei der Siegerehrung die Schweizer Hymne.

In der Einzelwertung, die aus demselben Wettkampf generiert wurde, reichte es den Schweizern nicht zu einer Medaille. Gold ging an den Österreicher Bernhard Pickl vor Juho Kurki aus Finnland und dem Schweden Karl Olsson. Gilles Dufaux belegte mit 574 Punkten den 8. Platz. Jan Lochbihler, der am Ende Zehnter wurde (572 Punkte), mischte von den drei Schweizern am längsten um die Medaillen mit.

Schon zwei Tage vor Abschluss der Europameisterschaften konnte Daniel Burger, der Leister Spitzensport im Schiessverband, festhalten, dass "der SSV die Ziele in Baku erreichen wird". Fünf Medaillen wollten die Schweizer holen; dieses Ziel erreichten sie am drittletzten Wettkampftag mit dem Gewinn der bereits vierten Goldmedaille. Burger: "Das Stehend-Training müssen wir in Zukunft intensivieren. Beim Stehendschiessen vergaben wir die Chance auf weitere Medaillen."