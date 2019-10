Harden, Westbrook und Sefolosha siegen gegen ehemaliges Team

Die Rockets lagen zur Pause 52:62 im Rückstand, ehe sie dank eines herausragenden dritten Viertels die Partie drehten.

Massgeblichen Anteil am Sieg hatte James Harden, der 40 Punkte erzielte, dabei aber nur 38 Prozent seiner Würfe traf. Wesentlich effizienter agierten Russell Westbrook (56 Prozent) und Clint Capela (63 Prozent). Westbrook, der in der letzten Saison noch in Oklahoma spielte, steuerte 21 Punkte und 12 Rebounds zum Sieg bei, Capela 15 Zähler und 7 Rebounds.

Auch Thabo Sefolosha spielte wie Westbrook und Harden einst für die Thunder und erreichte mit diesen 2012 die NBA Finals, in denen sie den Miami Heat 1:4 unterlagen. Der Waadtländer stand gegen seinen früheren Arbeitgeber gut zehn Minuten auf dem Parkett.

Zum ersten Saisonsieg im dritten Anlauf kamen die Golden State Warriors. Der Finalist der letzten fünf Jahre und NBA-Champion 2015, 2016 und 2018 siegte auswärts bei den New Orleans Pelicans 134:123.