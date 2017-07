Nachdem sie am Vormittag in einem engen Spiel die Amerikanerinnen Kerri Walsh-Jennings/Nicole Branagh in drei Sätzen (21:19, 22:24, 15:12) bezwungen hatten, setzten sie sich am Nachmittag gegen die Niederländerinnen Jolien Sinnema/Joy Stubbe deutlich mit 21:10, 21:12 durch. Gegen die Brasilianerinnen Barbara/Fernanda spielen Heidrich/Vergé-Dépré am Donnerstag um den Gruppensieg und damit den direkten Einzug in die Achtelfinals.

Weniger optimal lief es Nina Betschart/Tanja Hüberli. Das Duo, das letzte Woche in Kroatien mit einem 3. Rang geglänzt hatte, verlor das zweite Gruppenspiel gegen die Brasilianerinnen Taiana Lima/Elize Maia nach einer 21:15, 16:13-Führung noch in drei Sätzen. Bereits zum Auftakt gegen die ukrainischen Aussenseiterinnen Inna und Irina Machno hatten sie beim 18:21, 21:18, 15:9 Mühe bekundet.

In ihren ersten Partien als Verlierer vom Feld mussten Laura Caluori/Elena Steinemann und Jonas Kissling/Alexei Strasser.