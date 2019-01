Es hat eben angefangen zu schneien, das Licht schwindet langsam. Es ist halb fünf am Donnerstagabend. Die meisten Wintersportler sind jetzt auf dem Weg ins Tal. Gleichzeitig schwebt eine Gondel zum Crap Sogn Gion hoch. 2252 Meter über Meer thront hier die Bergstation. Wie ein Raumschiff sieht sie aus. Daher der Name, Galaaxy. Das Camouflage-Muster, das das Gebäude ziert, ist auch mehr als 1000 Meter weiter unten im Tal auszumachen. Am Fuss des futuristisch anmutenden Gebäudes steht sie, die grösste Halfpipe der Welt, 6,90 Meter hoch, 200 Meter lang, 22 Meter breit.

In knapp einer Stunde beginnt hier das Training der Snowboarder. Die Brett-Gladiatoren sollen sich an die Verhältnisse gewöhnen. Am Samstag werden sie um die gleiche Zeit durch die Halfpipe fliegen. Im Flutlicht, umgeben von Dunkelheit. Noch aber liegt ein sanftes Dämmerlicht über dem Schnee. Iouri Podladtchikov kommt die Treppe hoch. Ein freundliches Lachen, eine herzliche Begrüssung. Wir gehen zu den olivgrünen Sofas, die rund um das offene Cheminée in der Raummitte angeordnet sind. Der Olympiasieger zieht Helm und Jacke aus, fläzt sich hin und schlägt die Beine übereinander.

Herr Podladtchikov, immer mehr Kinder fahren Ski, Snowboarden ist out. Ist das ein Problem für Sie?

Iouri Podladtchikov: Es spielt keine Rolle, ob jemand Snowboard, Ski, Big Foots oder Schlitten fährt. Das grössere Problem ist, dass die Leute heute oft einfach faul vor ihrem Netflix sitzen und sich nicht mehr in die Kälte rausjagen lassen wollen. Es geht echt nicht darum, wer was an den Füssen hat. Es geht darum, dass die Leute gerne auf den Berg kommen, diese Luft einatmen, anstatt im Wohnzimmer rumzugammeln.

Was halten Sie vom Skifahren?

Skifahren ist eigentlich etwas Wunderschönes, es ist etwas Ästhetisches. Eigentlich sollten wir Snowboarder den Skifahrern danken. Ohne sie gäbe es uns nicht. Es gäbe keine Lifte, keine Infrastruktur, nichts. Was ästhetischer ist, mehr Spass macht, mehr erfüllt, das muss jeder für sich entscheiden.

Sie entschieden sich fürs Boarden.

Weil mich das Skifahren nie so berührt hat wie das Snowboarden. Ich staune bloss, dass es vielen Leuten egal zu sein scheint, dass sie viel zu schwere Schuhe an den Füssen haben und die Schmerzen darin ertragen müssen (schmunzelt). Und im Tiefschnee ist es auf Skiern unbestritten niemals so toll wie auf dem Snowboard.

Wird der Sport immer extremer, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu kriegen?

Die Wettkämpfe werden immer brutaler, das steht ausser Frage. Wir gehen immer weiter, pushen uns gegenseitig, so läuft sportlicher Wettbewerb. Es hat sich vieles verändert im Snowboard. In der Vorbereitung ist viel mehr gefragt von jedem Athleten. Es wird der Moment kommen, wo ich nicht mehr mithalten kann.

Sie haben ein Seuchenjahr hinter sich: Hirnblutung, Magengeschwür, heftige Stürze. Wie lange tun Sie sich das noch an?

(Überlegt lange.) Die Frage stellt man sich natürlich immer wieder. Aber Snowboarden gibt mir noch immer pure Lebensfreude. Sie entsteht schon, wenn ich mir das Brett anschnalle. Sobald ich das tue, kommen all die Erinnerungen und Gefühle hoch, die mit dieser Handlung verbunden sind. Und dann gibt es keine Fragen mehr. Für mich ist klar, dass ich weitermache, solange ich diese Freude habe, mich verbessern kann und meinen Platz in diesem Zirkus habe.

Diese Stürze können Ihnen scheinbar nichts anhaben?

Snowboarder sind sicher nicht zu vergleichen mit Leuten, die weniger auf den Kopf fallen. Ich erinnere gerne daran, dass wir eigentlich ständig solche Stürze haben, nur sehr selten auf einer grossen Bühne. Denn normalerweise darf bei einem Finallauf nichts schiefgehen. Du willst gewinnen, also willst du alles perfekt runterbringen.

Das klappte in Aspen vor Olympia und zuletzt in China nicht.

In China hat es mich verwindet, in Aspen habe ich mich zu weit von der Pipe abgedrückt. Ein Fehler mit fatalen Auswirkungen. Das war sicher mein heftigster Sturz. Es ändert aber nichts daran, dass das Stürzen quasi zur Tagesnorm gehört. Ich würde deswegen nicht meine Karriere infrage stellen.

Irgendwann setzt der Körper Grenzen.

Wenn man sich eine Hirnerschütterung zuzieht, muss man den Kopf relativ heftig anschlagen (lacht). Logisch, die Stürze in China und Aspen waren heftig. Aber ich bin seit zwanzig Jahren intensiv am Snowboarden, so harte Stürze sind Einzelfälle.