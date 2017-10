Der Bundesrat sieht Olympische Winterspiele als grosse Chance für Sport, Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz, wie er in einer Mitteilung schreibt. Deshalb will er das Projekt "Sion 2026" unterstützen.

Am Mittwoch hat er die Höchstbeträge für die Beteiligung des Bundes festgelegt. An das Budget für die Kandidatur soll der Bund 8 Millionen Franken beisteuern. Die Organisatoren rechnen mit Kosten von insgesamt 25 Millionen.

Begrenzte Defizitgarantie

Für die Durchführung der Spiele sehen sie Ausgaben von rund 1,98 Milliarden Franken und Einnahmen von 1,15 Milliarden vor. An diesen Kosten soll sich der Bund mit maximal 827 Millionen Franken beteiligen, im Sinne einer Defizitgarantie.