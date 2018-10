Er werde nach einer Behandlung in Miami für sechs Wochen in den deutschsprachigen Raum zurückkehren, bevor in den USA eine weitere Behandlungsphase beginne, zitierten "Bild" und "Focus online" am Sonntag aus einem Statement Ullrichs.

"Mir ist nun bewusst, dass ich aus Gründen, auf die ich heute nicht eingehen möchte - erkrankt bin", sagte Ullrich. Er habe mit der Entgiftung "das Fundament für mein neues Leben gebaut". Es sei sein Ziel, ins Leben zurückzufinden.