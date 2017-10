Damit arbeiteten sie sich in der Tabelle auf Platz 3 vor und bleiben dem Spitzenduo Wacker Thun/Pfadi Winterthur dicht auf den Fersen. Der Champions-League-Teilnehmer hatte das Geschehen in Zürich jederzeit im Griff. GC Amicitia lag nur gerade zu Beginn (1:0) in Führung, danach zog der Favorit rasch auf 10:5 (17.) davon.

Auch im zweiten Spiel vom Samstag setzte sich mit dem BSV Bern Muri (22:19 gegen Fortitudo Gossau) das favorisierte Auswärtsteam durch. Noch in der 37. Minute allerdings führten die Ostschweizer 14:12, nachdem sie mit einem Zwischenspurt die Partie vorübergehend gedreht hatten.

Die restlichen Partien der 7. Runde hatten am Mittwoch stattgefunden.

Resultate und Rangliste:

Fortitudo Gossau - BSV Bern Muri 19:22 (8:11). GC Amicitia Zürich - Kadetten Schaffhausen 27:32 (11:18).

1. Wacker Thun 7/11 (211:171). 2. Pfadi Winterthur 7/11 (184:159). 3. Kadetten Schaffhausen 6/9 (190:169). 4. BSV Bern Muri 7/9 (194:174). 5. Suhr Aarau 7/8 (169:160). 6. Kriens-Luzern 7/6 (163:174). 7. Endingen 7/4 (181:209). 8. GC Amicitia Zürich 7/4 (166:199). 9. Fortitudo Gossau 6/3 (148:167). 10. St. Otmar St. Gallen 7/3 (183:207).