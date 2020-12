Kadetten Schaffhausen zurück an der Spitze

Die Corona-Quarantäne und fast fünf Wochen ohne Ernstkampf konnten die Kadetten nicht bremsen. Nach dem knappen Erfolg gegen den BSV Bern am Samstag gerieten die Schaffhauser im Nachtragsspiel gegen Suhr nie in Bedrängnis. Bereits zur Pause führten die Kadetten mit 15:9, näher kamen die Aargauer danach nie mehr heran. Bester Torschütze war wie so oft Gabor Csaszar mit zehn Treffern.

Die Kadetten übernahmen mit dem Sieg die Tabellenspitze vor den punktgleichen Pfadi Winterthur und St. Otmar St. Gallen, die aber zwei respektive drei Spiele mehr ausgetragen haben.