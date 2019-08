Gemäss "blick.ch" hat sich der 29-jährige Schwingerkönig von 2010 offenbar am Knie verletzt. Der Berner Oberländer lässt sich im Spital untersuchen. Eine Diagnose wird möglicherweise noch am Samstag vorliegen. Ob Wengers Start in Zug gefährdet ist, lässt sich noch nicht sagen.