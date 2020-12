Lewis Hamilton zum zweiten Mal britischer Sportler des Jahres

Der 35-Jährige setzte sich bei der von der BBC organisierten Wahl vor Jordan Henderson, dem Captain der Liverpooler Meistermannschaft, durch.

"Das hilft auf jeden Fall sehr, damit ich das beste Weihnachten erlebe, das man unter diesen Umständen haben kann", sagte Lewis Hamilton zu der Auszeichnung. In seiner Dankesrede verneigte sich der Mercedes-Fahrer auch vor den vielen Helfern, die in der Corona-Krise in vorderster Linie gegen die Folgen der Pandemie kämpfen.

Hamilton hatte die Publikumswahl erstmals im Jahr 2014 für sich entschieden. In den vergangenen Jahren war er jedoch immer wieder leer ausgegangen, obwohl er serienweise Siege und Titel in der Formel 1 sammelte.

Heuer feierte der Brite seinen siebten WM-Triumph und schloss damit zu Rekordweltmeister Michael Schumacher auf. Zudem verstärkte Hamilton seinen öffentlichen Einsatz gegen Rassismus und für mehr Diversität.