Die Los Angeles Rams schlugen die Dallas Cowboys im Viertelfinal zuhause mit 33:22. Beim zweitbesten Team der Regular Season überzeugte Runningback C.J. Anderson mit zwei Touchdowns.

Im Halbfinal bekommen es die Rams entweder mit den New Orleans Saints oder Titelverteidiger Philadelphia Eagles zu tun.

Ebenfalls im Halbfinal stehen die Kansas City Chiefs. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes setzte sich im Schneetreiben gegen die Indianapolis Colts zuhause 31:13 durch.

Zum Erreichen der Super Bowl müssen die Chiefs im Halbfinal die Los Angeles Chargers oder die New England Patriots um Superstar Tom Brady eliminieren.

Die letzten beiden Viertelfinalspiele werden am Sonntagabend ausgetragen. Der 53. Super Bowl findet am 3. Februar 2019 in Atlanta statt.