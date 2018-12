Der Norweger, der im November das WM-Duell mit klassischer Bedenkzeit gegen Fabiano Caruana (USA) gewonnen hatte, triumphierte mit 17 Punkten und blieb dabei ungeschlagen. Bereits 2009, 2014 und 2017 hatte der 28-Jährige diesen Titel gewonnen.

Bei der Blitz-WM betrug die Bedenkzeit drei Minuten je Spieler plus zwei Sekunden pro gespieltem Zug. Bei der in den Tagen zuvor ausgetragenen Schnellschach-WM hatte Carlsen Platz 5 belegt. Nun fand er wieder in die Erfolgsspur zurück.