Die 27-Jährige vom SC Uster Wallisellen schlug in ihrem Vorlauf als Dritte in 2:12,24 an, was in der Endabrechnung souverän für die nächste Runde ausreichte.

Ugolkova blieb um rund acht Zehntel über ihrem Schweizer Rekord, den sie erst Ende Juni in Rom aufgestellt hatte. Stösst sie am Sonntagabend erneut in diesen Bereich vor, so bestehen gar intakte Aussichten auf die Final-Teilnahme.

Vorlaufschnellste über 200 m Lagen war erwartungsgemäss Olympiasiegerin und Weltmeisterin Katinka Hosszu, die zweieinhalb Sekunden schneller als die nächstbeste Konkurrentin war. Die Ungarin blieb in 2:07,49 nur um 1,37 Sekunden über ihrem eigenen Weltrekord.

Käser trotz Rekord ausgeschieden

Yannick Käser hat in Budapest über 100 m Brust den Einzug in die Top 16 trotz Landesrekord verpasst. Der Aargauer unterbot in 1:00,53 seine Bestmarke vom Dezember 2015 um acht Hundertstel. Als 24. fehlten ihm dennoch fast sechs Zehntel zur Halbfinal-Teilnahme. Vorlaufschnellster war der Brite Adam Peaty in 58,21. Eher Chancen auf das Überstehen der Vorläufe hat Käser über 200 m Brust am Donnerstag.

Auch Martina van Berkel hatte als 27. über 100 m Delfin keine Chance auf die Halbfinal-Teilnahme. In 1:00,50 blieb die Zürcherin, die sich am Mittwoch über die doppelte Distanz ein klar besseres Resultat erhoffen darf, um mehr als sechs Zehntel über ihrer persönlichen Bestzeit.