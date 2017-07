Nur zehn Tage nach seinem Sturz aus 12 Metern Höhe gab Schwingerkönig Matthias Glarner am Inselspital Bern Auskunft über den Unfallhergang. Weil Glarner das Sicherungsseil am falschen Ort anbrachte, verhedderte sich dieses und riss.

Der Berner Oberländer erklärte, wie es zum verhängnisvollen Unfall kommen konnte. „Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte für dieses Foto mein Leben riskiert“, sagte der 31-Jährige, „ich bin nicht ein Sportler, der Hals und Kragen riskiert“.

Er selber sei sich sicher gewesen, dass er auf der Gondel alles richtig gemacht habe. Erst als sich die Gondel nach dem Shooting wieder in Bewegung setzte, realisiert Glarner, dass dies nicht der Fall war. Der Schwingerkönig fixierte das Sicherungsseil auf der falschen Seite einer Klemme und dieses verhedderte sich beim Passieren eines Seilbahnmastens. Glarner versuchte noch, das Seil anzuheben, doch sein Reflex kam zu spät. „Es ist zu 100 Prozent meine Schuld.“

Das Seil riss, der Schwingerkönig stürzte zuerst auf die Gondel und danach zwölf Meter in die Tiefe. Er landete auf den Füssen. Er könne sich noch genau an alles erinnern: „Wenn man zwölf Meter in die Tiefe fällt, hat man relativ viel Zeit“, sagte er mit einem Grinsen. „Als ich am Boden lag, sortierte ich mich zuerst und schaute, ob alles in Ordnung ist. Danach setzte ich mich auf den Betonsockel.“

Glarner dankte allen Beteiligten für die professionelle Hilfe und versprach, dass er als Schwinger zurückkomme. „Für mich ist der Unfall mit dem heutigen Tag abgeschlossen.“ (nch)