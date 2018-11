Die spätherbstliche Szenerie gleicht sich Jahr für Jahr. Dario Cologna sitzt als konkurrenzloser Mittelpunkt an einem Tisch mit dicht gedrängten Medienschaffenden, die seinen Worten lauschen. Gespannt wartet man auf die Einschätzung: Wie wird der Winter? Als wäre Cologna einer der Muotathaler Wetterschmöcker. Viel sagt der 32-Jährige nie. Auf die immer gleichen Fragen folgen zumeist kurze, altbekannte Antworten. Wie war das Sommertraining? «Ich bin zufrieden.» Was sagen die Leistungstests in Magglingen? «Sie sind gut.» Mit welchen Zielen steigen Sie in die Saison? «Ich rechne mir einiges aus.» Ein Plauderi ist Dario Cologna wahrlich nicht.

Man muss beim Münstertaler schon ganz genau hinhören, um die Nuancen seiner eigenen Erwartungen richtig zu deuten. Ob er aufgrund einer längeren Verletzungsgeschichte mit einem gewissen Mass an Unsicherheit in eine Saison steigt. So wie vor einem Jahr. Oder ob er beflügelt vom vierten Olympiasieg und im Wissen, dass sein Aufbauprogramm funktioniert, mental gestärkt mit viel Motivation und Überzeugung den Winter herbeisehnt. So wie in diesem Jahr. Da bietet selbst der bedrohlich wirkende Satz: «Meine Achillessehne ist seit zwei Jahren chronisch entzündet und in diesem Sommer hatte ich mit zwei Zerrungen zu kämpfen», keinen Grund zur Sorge. Dario Cologna kann damit leben. Er ist bereit. Dies zu unterstreichen, bedarf keiner Sprüche.

Das Kreuzchen beim Fünfziger

Bei den Zielen für den Winter bleibt sich der vierfache Olympiasieger treu. Der Heim-Weltcup in Davos, die Tour de Ski und die WM in Seefeld stehen auf dem Menü. Beim Saisonhöhepunkt rechnet er sich im Skatingrennen über 50 Kilometer die grössten Medaillenchancen aus. Auch hier sorgen die Erfahrungen aus dem vergangenen Winter für die nötige Zuversicht. Ausgerechnet am legendären Holmenkollen in Oslo gewann Cologna im März seinen ersten grossen Fünfziger. «Ich bin froh, konnte ich dieses Kreuzchen setzen», sagt er lapidar.

Versteifen will er sich bei seinem WM-Programm aber nicht auf den Fünfziger. Schliesslich erinnert der 32-Jährige daran: «Meistens habe ich dann am Anlass sonstwo gewonnen.»

In den Weltcup steigt der Bündner erst am 30. November in Lillehammer. Die ersten beiden Rennen im finnischen Ruka lässt er aus. Dieser Ort sei nicht gerade seine Lieblings-Destination. Stattdessen bestreitet Cologna in Norwegen zwei zusätzliche FIS-Rennen, um die Wettkampfhärte zu finden.

Die grösste Veränderung erlebte Dario Cologna zuletzt im Umfeld. Da Cheftrainer Ivan Hudac aus familiären Gründen kürzertreten wollte, ist der neue estnische Assistenztrainer Kein Einaste die tägliche Ansprechperson in Davos. Als Athlet keine grossen Stricke zerrissen, erst zwei Jahre Erfahrung als Trainer und dies bei Langlauf-Nobody Australien – auf dem Papier ist Einaste keine grosse Nummer. Doch wer Dario Cologna zuhört, spürt den Respekt schnell. Der Münstertaler hat nicht nur seinen Segen zum neuen Mann gegeben, er attestiert ihm auch eine wichtige Rolle für das Training. Er bringe gute Inputs rein, konkret im Krafttraining. «Es funktioniert gut für mich persönlich.»

Optimismus auch für den HCD

Auch von Interesse ist die Zukunft Dario Colognas. Er hat mehrfach gesagt, sein Zeithorizont reiche bis zur WM in Seefeld. Tritt er danach gar zurück? «Ich bin in meinen Gedanken noch nicht weiter. Ich weiss nur, dass ich weiterhin mit Freude und Motivation dabei bin. Ich sage deshalb nicht, dass dies meine letzte Saison sein wird.» Alles gut also im Hause Cologna, das seit neustem auch so heisst?

Nicht ganz, schliesslich beschäftigt das derzeitige Sorgenkind in seiner Heimat Davos auch den Olympiasieger. Der Hockeyclub siecht in der Meisterschaft bedenklich vor sich hin. «Abgerechnet wird am Schluss», sagt Cologna, «ich hoffe, der HCD kriegt noch die Kurve.»