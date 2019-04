Der rote Rauschebart passt irgendwie gar nicht zu Patrick Mendelins 60-Prozent-Job. Als Compliance Officer bei einer Bank schaut er den Kundenberatern auf die Finger. Meist kann sich der 31-jährige Oberwiler hinter PC und Telefon verstecken. Da erschreckt sein Bart niemanden. Trotzdem musste er sich schon den ein oder anderen Spruch, auch von seinem Chef anhören. Doch Unihockey spielt im Leben des Patrick Mendelin eine so wichtige Rolle, dass der Playoff-Bart in der heissen Phase der Saison nicht fehlen darf.

Mendelin ist das Gesicht von Unihockey Basel Regio. Er ist Sportchef, Spieler und U16-Trainer und vermutlich noch vieles mehr. Momentan spielt der 31-Jährige mit seinem Team um den Aufstieg in die NLA. Der NLB-Zweite Basel Regio fordert dabei den UHC Thun, den Vorletzten der abgelaufenen NLA-Saison. In der Best-of-7-Serie führen die Basler mit 2:1. Das erste Spiel entschied Mendelin selber. 69 Sekunden vor Schluss erzielte er das 5:4. Am vergangenen Samstag verlor sein Team auswärts mit 5:8. Doch am Sonntag konnte Basel Regio zu Hause 8:4 gewinnen.

Damit ist die Ausgangslage besser als in der vergangenen Saison. Damals musste sich Basel Regio trotz eines Sieges im ersten Spiel der Serie am Ende mit 1:4 den Kloten-Bülach Jets geschlagen geben. In diesem Jahr soll sich das ändern. Das Team scheint gereift und ist bereit für den Schritt in die höchste Spielklasse. «Fussball, Handball, Basketball, durch den Aufstieg von Traktor Basel bald auch Volleyball: Alle haben ein NLA-Team. Jetzt sind wir Unihockeyaner gefordert, da mitzuziehen», sagt Mendelin. Als unterklassiges Team könnte Basel Regio zu Gute kommen, dass sie jeweils zu Hause vorlegen können und auch bei einem allfälligen Entscheidungsspiel Heimvorteil haben. «Unser Turnhallenboden in der Sandgrube ist sehr langsam, das Parkett in Thun sehr schnell. Das sind schon Welten.»

Die Idee reifte im Stau auf der A2

Mit seiner langjährigen Erfahrung aus der Schweizer Nati und beim Spitzenteam Wiler-Ersingen – mit dem Verein holte Patrick Mendelin zwischen 2006 und 2018 neun Meistertitel – hat der Rotschopf einen grossen Einfluss auf den Werdegang seines Herzensklubs. Jahrelang pendelte er für Trainings und Spiele ins solothurnische Zuchwil, wo Wiler-Ersingen zu Hause ist. Die Strecke könnte er heute wohl mit verbundenen Augen fahren. Immer wieder, wenn Mendelin vor dem Schweizerhalle-Tunnel im Stau stand oder er auf dem Heimweg das Schild «Basel» sah, dachte er sich, wie schön es wäre, in der Heimat Spitzenunihockey zu spielen.