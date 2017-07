Über eine entsprechende Vereinbarung der Städte mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) berichtete am Montag zuerst die "Los Angeles Times".

Es wurde erwartet, dass das IOC und die Bewerber-Städte nach Ende der Verhandlungen über das Abkommen informieren. Für Montagabend Lokalzeit (Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit) hatten Bürgermeister Eric Garcetti und Casey Wasserman, der Chef der LA-Bewerbungsgesellschaft, eine gemeinsame Erklärung angekündigt.

Sollte der Vertrag stehen, muss er noch von der Vollversammlung der IOC-Mitglieder am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima gebilligt werden. Ein Beschluss gilt als Formsache. Ob und welche Zugeständnisse das IOC Los Angeles machte, war zunächst nicht klar. Die US-Westküstenmetropole hofft auf vom IOC finanzierte Sportprogramme für Jugendliche.

Das IOC hatte am 11. Juli den Weg für diese Doppelvergabe frei gemacht. Es war ein historischer Beschluss, denn es ist erst die zweite Doppelvergabe in einem Jahrhundert: Im Juni 1921 waren die Spiele 1924 an Paris und 1928 an Amsterdam vergeben worden.