Wegen der Nachwirkungen eines Sturzes und den dabei erlittenen Hirnblutungen musste Iouri Podladtchikov auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang verzichten. «Würde ich den Kopf noch einmal anschlagen, könnte alles zu Ende sein. Die Welt meinte, ich hätte eine Hirnerschütterung. Doch in Los Angeles haben die Ärzte Hirnblutungen festgestellt», sagte der 29-Jährige in Korea.

Der Olympia-Sieger von Sotschi 2014 reiste noch vor dem Wettkampf in die Schweiz zurück. Seither wird seine gesundheitliche Entwicklung genau verfolgt. Im Unispital Zürich unterzog er sich nun einer Elektroenzephalografie, kurz EEG. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, bei dem die elektrische Aktivität des Gehirns aufgezeichnet wird. (sih)