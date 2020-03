Es werde eine "grosse Herausforderung", sagte Mori am Samstag laut der Website " insidethegames" in einem Schreiben an die 33 Weltverbände der olympischen Sommersportarten.

Offiziell hat das Organisationskomitee Kosten von rund 11,5 Milliarden Euro ausgewiesen, die Verschiebung könnte laut japanischer Experten weitere Milliardenkosten verursachen. Die Spiele sollten ursprünglich vom 24. Juli bis zum 9. August und die Paralympischen Spiele vom 25. August bis zum 6. September stattfinden.