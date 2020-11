Petra Klingler bricht EM ab

Die 28-jährige Zürcherin hat am Sonntag in der Qualifikation des Bouldern-Wettkampfes eine Schulterverletzung erlitten, die sie nun zum Abbruch zwingt. "Im Hinblick auf meine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas zu riskieren", so Klingler. In Moskau hatte sie neben dem Speed (7. Platz) und Bouldern auch Starts in den Disziplinen Lead und Kombination geplant.