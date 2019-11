Pfadi Winterthur mit deutlichen Auswärtssieg gegen BSV Bern

Pfadi vergrösserte an der NLA-Tabellenspitze den Vorsprung auf die Kadetten Schaffhausen bei einem Mehrspiel wieder auf drei Punkte.

Die Vorentscheidung in der Partie zwischen dem Tabellen-Siebten BSV, der in zehn Runden schon sechs Niederlagen kassiert hat, und Pfadi fiel früh. Noch in der 8. Minute führten die Gastgeber mit 2:1, keine zehn Minuten später lagen hingegen die Winterthurer nach einem Zwischenspurt mit 9:3 vorne. Näher als auf fünf Tore kamen die Berner danach nie mehr heran.

Beste Torschützen waren Simon Getzmann (BSV) und Markus Dangers (Pfadi) mit jeweils neun Treffern.