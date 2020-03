Rhein-Neckar Löwen treffen weitere Massnahmen

Alle Spieler, die in den vergangenen Tagen persönlichen Kontakt zum positiv getesteten Mads Mensah hatten, wurden wie der dänische Rückraumspieler in häusliche Quarantäne überstellt.

Es sei ein harter Entscheid, der aber zum Schutz aller zwingend notwendig sei. Die Spieler hätten alle einen individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen und würden sich so weit gut fühlen, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Der Entscheid wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Mannschaftsarzt getroffen, teilte der Verein mit.