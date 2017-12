"Ich bin nicht speziell talentiert, meine körperlichen Voraussetzungen sind nicht ideal, da ich klein (1,71 m) bin. Es ist überhaupt nicht so, dass ich fürs Rudern prädestiniert gewesen wäre", gestand die 27-Jährige im Interview mit sda Sport. Doch ihr Kopf sei eine ihrer Stärken. "Ich kann ihn in der Regel so einsetzen, dass es mir hilft." Rudern als beinharter Sport passe zu ihr: "Die Mentalität, hart zu arbeiten und viel zu investieren, sagt mir zu."

Sie habe sich über all die Jahre entwickelt, gelernt mit dem Schmerz umzugehen. Und nun stehe sie dort, wo ihre grossen Idole einst gestanden seien. Weltmeister seien für die "Helden, von denen ich früher im Zimmer Poster hatte": "Selbst jetzt ist es für mich noch immer komisch, wenn jemand sagt, dass ich die Weltmeisterin sei. Ich selber sehe mich immer noch als Jeannine, die fürs Leben gerne rudert. Es ist für mich ein riesiges Privileg, jeden Tag das machen zu können, was ich liebe."

Gmelin stammt aus Uster. An den Weltmeisterschaften in Florida gewann die 27-Jährige als erste Schweizerin eine Goldmedaille in ihrer Kategorie, dem olympischen Skiff. Am Wochenende wurde sie in London zur Ruderin des Jahres gewählt. An den Sport Awards 2017 war sie zudem als Sportlerin des Jahres nominiert.