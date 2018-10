«Ruf uns an, Oli, okay?»

Auf dem Bildschirm flimmert eine Choreografie, die Sitzgruppe ist abgewetzt, auf der Bank drückt ein Muskelprotz Gewichte. Zwei zierliche Akrobatinnen schwingen in drei Metern Höhe virtuos an einem Barren. Ein Artist lässt gleich zwei Diabolos über die Fäden tanzen. Überall stehen Requisiten: ein Speer, ein zwei Meter grosser Knochen, eine Kiste mit Clownnasen. Und mittendrin: Oliver Hegi, 25-jährig, Kunstturn-Europameister.

Hegi hat viel gesehen: Wettkämpfe in Katar, China, Rumänien, Bulgarien. Ihm haben sich Türen zu Welten geöffnet, die anderen verschlossen bleiben. Doch hier, im Nebenzelt des Cirque du Soleil, gerät selbst er ins Staunen. «Wahnsinn», sagt der Aargauer, fasziniert vom bunten Treiben.

«Zirkus hat mich immer fasziniert»

Seinen Kopf bewegt Hegi sanft von der einen zur anderen Seite. Ganz so, als könne er es kaum erwarten. An diesem Tag geht für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung: Er turnt in der Manege des Cirque du Soleil. «Der Zirkus hat mich immer fasziniert», sagt Hegi. Dann steht plötzlich John neben ihm. Langes, blondes Haar, der Oberkörper nackt, muskelbepackt wie bei Hegi.

«Hey man, congrats on the bar», sagt er zu Hegi, der in Glasgow bei den Europameisterschaften Gold am Reck und Bronze am Barren geholt hatte. Sie alle hätten ihn am Fernsehen gesehen, sagt John. Umi aus Japan. Fabio aus Brasilien. Roman aus der Ukraine. Caoliang aus China. Luis aus Spanien. Und eben er: John aus Florida.

Brüder im Geiste

Sie, die Artisten des Cirque du Soleil, die das Publikum bis zum 14. Oktober auf dem Zürcher Hardturm-Areal verzaubern. Sie alle sind ehemalige Kunstturner. Und mit Hegi Brüder im Geiste. Dieser sagt: «Das Turnen verbindet uns. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, die gleichen Themen. Du kommst sofort ins Gespräch.» Später schwingt er ein paar Mal in der Manege, in Jeans zwar nur und vorsichtig. Denn das Reck ist weniger unter Spannung als bei einem Wettkampf und auch weniger hoch über dem Boden. «Ich bin zu gross», sagt Hegi. Dabei misst auch er nur 1,69 Meter.

Die Artisten des Cirque du Soleil sind kleiner als er. Virtuos springen sie im Gerüst umher, das an eine Schildkröte erinnern soll. Sie gilt in vielen antiken Kulturen als Symbol für den Ursprung. Darum geht es im Programm «Totem»: die Entwicklung des Menschen von seinen amphibischen Anfängen hin zum Traum vom Fliegen.

Was die Artisten inszenieren, wirkt chaotisch, improvisiert, verspielt. Und doch erkennt Hegi Parallelen zu seiner Welt. «Es ist ziemlich gleich: Man wärmt sich auf, dann wird an einzelnen Elementen gearbeitet.» Wie bei den Turnern werden die Übungen auch bei den Artisten mit einem Tablet gefilmt und Korrekturen unmittelbar danach besprochen.