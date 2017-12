Das gab Präsident Wladimir Putin bekannt. "Wir werden zweifellos keinen Boykott machen, wir werden unsere Sportler nicht daran hindern, teilzunehmen", erklärte Putin in Nischni Nowgorod einen Tag nach der IOC-Entscheidung rund um den russischen Dopingskandal. "Die Athleten haben sich ihre ganze Karriere auf diese Wettkämpfe vorbereitet, dementsprechend wichtig ist ihnen ihre Teilnahme."

Eine Verstrickung in die Dopingmachenschaften wies der russische Präsident von sich - er habe von Funktionären nie Siege und Medaillen gefordert. So auch nicht im Hinblick auf die Winterspiele 2014 in Sotschi. Putin pochte darauf, dass in Russland kein Staatsdoping betrieben worden war, und bezeichnete die Sanktionen des IOC als eine unfaire "Kollektivbestrafung".

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte am Dienstag Russland von den Olympischen Winterspielen 2018 ausgeschlossen, erlaubt aber nachweislich sauberen russischen Athleten die Teilnahme unter der Olympischen Flagge.