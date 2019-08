Zuvor hatten deutsche Medien berichtet, der Stürmer habe sich das Kreuzband am rechten Knie angerissen. Sané hat sich die Verletzung am Sonntag im englischen Supercup gegen Liverpool (Sieg im Penaltyschiessen) bereits in der Startphase zugezogen.

Welche Auswirkungen die Verletzung auf die Bemühungen des deutschen Rekordmeister Bayern München, den 23-Jährigen zu verpflichten, hat, ist unklar.