Der amtierende Meister und aktuelle Tabellenführer in Deutschland liess Lemgo beim 38:17-Sieg keine Chance. Besonders in der ersten Halbzeit hatten die Handballer aus Lemgo den Mannheimern nichts entgegenzusetzen. Der 23:4-Vorsprung zur Pause bedeutete die höchste Halbzeit-Führung in der Geschichte der Bundesliga. Gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Patrick Groetzki war Schmid mit fünf Treffern bester Werfer der Löwen.