Schmid beendete nach dem Vorlauf auch den Halbfinal als Erster und unterstrich die Medaillenambitionen in Bulgarien. Der 30-jährige Luzerner lieferte sich mit dem Ungar Peter Galambos ein packendes Duell, das er um 89 Hundertstelsekunden für sich entschied. Bei den drei Zwischenzeiten war Schmid, der so fuhr, dass er alles unter Kontrolle hatte, jeweils Zweiter gewesen.

Als er kurz vor dem Ziel eine kleine Schwäche bei Galambos bemerkte, "legte ich nochmals zu". Schmid strebt seine zweite WM-Medaille im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer nach Bronze 2014 an. Topfavorit auf den Titel ist der Deutsche Jason Osborne, ihn gilt es zu schlagen.

Rol/Merz mussten deutlich härter kämpfen als Schmid, um den Sprung in die Top 6 zu schaffen. Die EM-Dritten klassierten sich im Halbfinal im 3. Rang. Die Differenz zu den viertplatzierten Kanadierinnen Jennifer Casson/Katherine Haber, die auf den letzten 500 m 1,37 Sekunden auf die Schweizerinnen wettmachten, betrug im Ziel lediglich 39 Hundertstel. "Gegenüber dem Hoffnungslauf gelang uns eine deutliche Steigerung", sagte Merz.

Die Qualifikation für die Halbfinals schafften Nico Stahlberg im Einer und Roman Röösli/Barnabé Delarze im Doppelzweier. Letztere belegten im Hoffnungslauf Platz 1, obwohl die beiden zwischen 500 und 1500 m nicht ihr bestes Rennen zeigten. Am Ende konnten sie gar noch Energie sparen. Stahlberg erreichte im Viertelfinal den 3. Rang, wobei der Halbfinal-Einzug nie wirklich gefährdet war. "Ich wollte das Rennen mitgestalten, was mir gelungen ist", so der 26-jährige Thurgauer.