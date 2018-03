Das Turnier auf Grand-Slam-Stufe in Rancho Mirage in der kalifornischen Wüste ist mit 2,8 Millionen Dollar dotiert. Als Amateurin wird die 20-jährige Genferin Albane Valenzuela am Schluss kein Preisgeld bekommen. Aber sie zeigt auf, dass sie mit den weltbesten Profis im 117-köpfigen Feld mehr als nur mithalten kann.

Nach zwei von vier Runden hat sie Stars wie beispielsweise die Australierin Lydia Ko, die Chinesin Feng Shanshan und die Amerikanerin Lexi Thompson hinter sich gelassen. Als Achte im Zwischenklassement mit Runden von 67 und 71 Schlägen (total 6 unter Par) liegt sie nur drei Schläge hinter einem Podestplatz.