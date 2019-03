Es war für die Schweizer im 71. Vergleich mit dem nördlichen Nachbar erst der siebente Sieg und der erste seit dem 29. Mai 2000 (27:26).

Nachdem die Gäste in der 42. Minute 17:18 hinten gelegen hatten, gingen sie bis zur 57. Minute 28:23 in Führung. Bester Werfer der Schweizer war Andy Schmid. Der fünffache MVP der Bundesliga erzielte neun Treffer. Marvin Lier und Maximilian Gerbl trafen je fünfmal. Damit tankte die SHV-Auswahl im Hinblick auf die beiden wichtigen Spiele in der EM-Qualifikation Mitte April gegen Belgien weiteres Selbstvertrauen.

Telegramm:

Deutschland - Schweiz 27:29 (10:9)

ISS Dome, Düsseldorf. - 11'593 Zuschauer (ausverkauft). - SR Marin/Garcia (ESP). - Torfolge: 0:1, 2:1, 2:2, 5:2 (15.), 5:4, 6:4, 7:5 (20.), 7:9 (24.), 10:9; 10:13, 11:14, 13:14, 13:15, 15:15, 15:16, 16:17, 18:17 (42.), 18:19, 19:19, 19:22 (50.), 20:22, 20:24, 22:26, 23:26, 23:28 (57.), 26:28, 27:29. - Strafen: je 5mal 2 Minuten.

Deutschland: Wolff (1 Tor, 10 Paraden)/Rudeck (31. bis 50./2 Paraden); Golla (1), Lemke, Wiencek (1), Suton, Heymann (3), Pekeler (3), Michalczik (3), Häfner (2), Hornke (1), Schiller (2/1), Semper (4), Musche (1), Böhm (1), Kastening (2), Drux (2).

Schweiz: Bringolf (1 Tor, 9 Paraden)/Winkler (ab 56./2 Paraden); Schmid (9/2), Meister (2), Tynowski (1), Lier (5/4), Sidorowicz (1), Von Deschwanden, Raemy (2), Röthlisberger, Küttel, Schelker, Gerbl (5), Zehnder, Milosevic (3), Novak.

Bemerkungen: Schweiz ohne Portner (Verein), Rubin, Tominec, Markovic, Delhees, Svajlen, Vernier (alle verletzt), Maros (rekonvaleszent), Huwyler und Jud (beide nicht eingesetzt). - 50. Länderspiel von Sidorowicz.