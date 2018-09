Nach einem 15:25 und 18:25 steigerten sich die Schweizerinnen gegen die Nummer 7 der Welt im dritten Satz. Das Team von Nationaltrainer Timo Lippuner führte 15:11, gab dann aber gleich sechs Punkte in Folge ab. So ging auch der dritte Durchgang mit 25:22 an Italien.

Nach dem überraschenden Dreisatzerfolg tags zuvor gegen die Weltnummer 1 aus China sicherten sich die Italienerinnen damit vorzeitig das Ticket für die Halbfinals vom Samstag.

Die Schweizerinnen, die in Montreux auf internationalem Topniveau wichtige Erfahrungen im Hinblick auf die weiteren Verlauf der EM-Qualifikation im Januar sammeln, erhalten bereits am Freitag die nächste Chance auf einen Satzgewinn. Dann treffen sie am bestbesetzten Freundschaftsanlass im Frauenvolleyball im letzten Gruppenspiel auf die aufstrebenden Türkinnen, aktuell die Nummer 12 der Welt.