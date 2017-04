Den Hawks gelang das erhoffte Break auch im zweiten Anlauf nicht. Mit 101:109 setzte es in der Best-of-7-Serie gegen die Washington Wizards die zweite Niederlage ab, nachdem sie im Schlussviertel zwischenzeitlich mit sechs Punkten vorne gelegen waren.

Thabo Sefolosha, der im ersten Spiel überzählig war, gelangte diesmal zu einem gut vierminütigen Kurzeinsatz und blieb ohne Punkte. Bis Dienstag bietet sich den Hawks nun zweimal zuhause die Möglichkeit zur Kurskorrektur.

Capela mit zehn Rebounds

Bedeutend besser läuft es den Houston Rockets in der Serie gegen die Oklahoma City Thunder. Das Team des 22-jährigen Genfers Clint Capela gewann das zweite Heimspiel 115:111 und führt in der Serie mit 2:0. Bester Werfer bei den Rockets war James Harden mit 35 Punkten. Capela verbuchte sieben Punkte wies mit zehn Rebounds den besten Wert in dieser Sparte auf. Bei Oklahoma konnte Russell Westbrook die Niederlage trotz 51 Punkten nicht abwenden.