Mit einer Sensation ging an den Europameisterschaften in Kiew das Springen vom 3-m-Brett zu Ende. Die Aargauerin Michelle Heimberg aus Fislisbach errang die Silbermedaille, womit es erstmals in den seit 1926 ausgetragenen Titelkämpfe Edelmetall für die Schweiz gab.

Den Titel holte sich in Abwesenheit der nicht mehr aktiven italienischen Vorjahressiegerin Tania Cagnotto die Ukrainerin Anna Pismenska.