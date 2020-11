Sensationeller Sieg: Ursenbacher schlägt den sechsfachen Weltmeister O'Sullivan

Nach seinem Auftaktsieg gegen den Snooker-Veteranen Nigel Bond, musste Alexander Ursenbacher in der zweiten Runde des UK Open gegen keinen geringeren als den sechsfachen Weltmeister Ronnie O'Sullivan antreten. Das UK Open ist eines der drei grossen Turniere im Kalender der Snooker-Profis. Wer dieses neben der Weltmeisterschaft und dem Masters Turnier gewinnt, holt sich die sogenannte Triple Crown (Dreifachkrone) und gehört zu den ganz grossen in diesem Sport. O'Sullivan führt mit sagenhaften 20 Siegen an diesen drei Turnieren die Rangliste der allerbesten Spieler an.