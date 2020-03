Spekulationen um neues Datum der Sommerspiele

Der japanische Sender NHK nannte den 23. Juli als Beginn. Der Sender berief sich auf eine Quelle im Organisationskomitee. Die "New York Times" will bereits wissen, dass sich das IOC und die Organisatoren in Tokio auf diesen Termin geeinigt haben.

Bevorzugter Austragungstermin der Sommerspiele sind Juli und August. Hauptsächlich aus klimatologischen Gründen gab es aber auch Ausnahmen. Die Spiele in Melbourne 1956 fanden vom 22. November bis zum 8. Dezember statt, Tokio 1964 und Mexiko 1968 im Oktober, Seoul 1988 und Sydney 2000 in den letzten zwei September-Wochen.