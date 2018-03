In seinem vierten Turnier nach dem Comeback im Januar zeigte sich der Superstar des Golfsports zumindest am ersten Wettkampftag noch gefestigter als bei seinem letzten Auftritt vor zwei Wochen.

Woods blieb auf dem berühmten Innisbrook-Kurs in Florida als einer von nur 27 Spielern unter dem Standard von 71 Schlägen. Auf den allein in Führung liegenden kanadischen Tour-Rookie Corey Conners büsste er nur drei Schläge ein.

Der Spanier Sergio Garcia, Sieger des letztjährigen US Masters in Augusta, benötigte wie Woods 70 Schläge, wogegen der favorisierte Amerikaner Jordan Spieth nach einer 76-Runde in den hinteren Rängen zu finden ist.