Nach dem 2. Platz vom letzten Wochenende in Palm Harbor zeigt sich der von seinen vielen Verletzungen erholte Superstar auch 170 Autokilometer weiter nordöstlich in Orlando von seiner besten Seite. Er musste am 12. Loch der Auftaktrunde einen doppelten Schlagverlust hinnehmen. Aber dank sechs Birdies glückte ihm dennoch ein formidables Ergebnis, das ihm für die Fortsetzung des prestigeträchtigen, mit 8,9 Millionen Dollar dotierten Turniers alle Möglichkeiten offenlässt. Das nach dem grossen Arnold Palmer benannte Turnier ist der letzte grössere Anlass auf dem amerikanischen Circuit vor dem US Masters im April.

In Orlando schart Tiger Woods bei jedem Schlag Tausende von Fans um sich. In den USA ist wieder eine Begeisterung ausgebrochen, wie man sie zuletzt vor zehn und mehr Jahren erlebte, als Woods noch in bester Verfassung war und seine Sammlung an Majortiteln stetig erweiterte.

Nach der ersten Runde in Orlando führt der Schwede Henrik Stenson, British-Open-Gewinner von 2016. Er liegt vier Schläge vor dem im 7. Rang folgenden Woods.