Die 28-jährige Ugolkova blieb in ihrer Paradedisziplin mit 2:09,96 Minuten zum ersten Mal unter der 2:10-Marke und verbesserte die im November aufgestellte Bestleistung um 62 Hundertstel. Damit beendete sie die Vorläufe als Dritte und kann sich am Abend Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Dass Ugolkova in Form ist, hatte sie schon in den Tagen zuvor bewiesen. Sie war in der dänischen Hauptstadt bereits über 100 m Rücken und 100 m Lagen einen Schweizer Rekord geschwommen. In letzterer Disziplin verpasste sie als Neunte nur knapp den Einzug in den Final. Auch über 100 m Crawl erreichte sie die Halbfinals (11.). Abgesehen von Ugolkova überstand bisher keiner aus dem jungen Schweizer Team die Vorläufe.