Die 20-jährige Schweizerin belegte nach ausgezeichneten Runden von 67 und zweimal 71 Schlägen inmitten der weltbesten Profispielerinnen den 12. Platz. Während der dritten Runde tauchte sie zeitweilig sogar als Dritte auf dem Leaderboard auf. Am letzten Wettkampftag in Rancho Mirage in der Wüste Kaliforniens konnte sie die Kadenz nicht aufrechterhalten. Valenzuela belegte nach einer 79er-Runde (7 über Par) den 59. Schlussrang unter den 76 Finalistinnen im ursprünglich 117-köpfigen Feld.

Der Kampf um den Sieg am ersten grossen Profi-Turnier des Jahres musste vertagt werden. Die Schwedin Pernilla Lindberg, die Südkoreanerin Park Inbee und die Amerikanerin Jennifer Song lagen nach vier Runden schlaggleich an der Spitze. Im Stechen fiel Song nach drei Löchern aus der Entscheidung. Park und Lindberg dagegen waren auch nach vier Löchern auf gleicher Höhe, worauf das Stechen wegen Dunkelheit unterbrochen werden musste. Das Duell wird am Montagabend Schweizer Zeit fortgesetzt.