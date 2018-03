Wacker Thun beendet die Kampagne am Ostersamstag mit dem Auswärtsspiel in Chambéry. Schon jetzt steht aber fest, dass die Thuner die Gruppenphase auf dem 4. und letzten Platz der Gruppe D beenden werden. Gegen die Polen aus Azoty-Pulawy, die derzeit Platz 3 belegen, verloren die Thuner beide Spiele.

Thun hätte die letzten zwei Spiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen müssen, um die Viertelfinals noch zu erreichen. Wacker befand sich indes permanent in Rücklage. Nur einmal und während 37 Sekunden führte Thun (1:0). Nach sechs Minuten stand die Partie letztmals unentschieden (2:2), nach zehn Minuten führten die Polen erstmals mit vier Toren Unterschied (6:2). Zu Beginn der zweiten Halbzeit kämpfte sich Thun nochmals bis auf ein Tor heran. Sven Krainer bot sich nach 38 Minuten die Chance zum 18:18-Ausgleich. Anschliessend zog Azoty mit einem Zwischenspurt wieder davon.

Nicht nur wegen der klaren Niederlage leuchten bei Wacker Thun zu Beginn der entscheidenden Meisterschaftsphase Warnlampen auf. Topskorer Lukas von Deschwanden musste wegen Knieproblemen die Partie auslassen. Ausserdem schied eine Viertelstunde vor Schluss der Abwehr-Haudegen Stefan Huwyler mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch verletzt aus. Die Schwerarbeiter in der Offensive (Von Deschwanden) und der Defensive (Huwyler) braucht Wacker Thun, wenn es in den Playoffs Serienmeister Kadetten Schaffhausen herausfordern will. Letzten Mittwoch startete Wacker mit einem Heimsieg über Gossau in die Playoff-Viertelfinals.