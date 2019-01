Recht hat er. Zum Skifahren ist es im Moment viel zu gefährlich – in weiten Teilen des Bündnerlands herrscht aufgrund des vielen Neuschnees sehr grosse Lawinengefahr. Andri Ragettli hat also am Sonntag ein Video auf Instagram veröffentlicht, das ihn bei einem Tauchgang im Neuschneee zeigt.

Seither ist das Video bald 100'000 Mal aufgerufen worden und in den Kommentaren zeigen die Fans mit Lachtränen-Emojis, wie sehr sie Ragettlis Idee amüsiert.

Der Bündner Freeski-Star ist bekannt für die Videos, die ihn auf seinen ausgeklügelten und anspruchsvollen Trainings-Parcours zeigen: