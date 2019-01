Vor dem letzten Viertel der spannenden Partie hatten die Knicks noch mit 89:77 geführt. Nach einem offenen Schlagabtausch in den Schlussminuten entschied Washington das Spiel in letzter Sekunde für sich.

Die Knicks waren ohne ihren Center Enes Kanter nach London gereist. Der türkischstämmige Profi hatte die Reise nach Grossbritannien aus Angst um sein Leben nicht mit angetreten. Kanter befürchtet, er könne ausserhalb Nordamerikas wegen seiner Kritik am türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan umgebracht werden.

Nach Angaben der NBA waren die 18'689 Tickets für das Gastspiel in der britischen Hauptstadt in weniger als einer Stunde ausverkauft. Unter den Zuschauern waren neben Popsängerin Emeli Sandé zahlreiche Fussballer der englischen Premier League.

Seit neun Jahren findet das "London Game" regelmässig in der Londoner O2-Arena statt. NBA-Commissioner Adam Silver deutete vor der Partie allerdings an, dass im nächsten Jahr ein Ligaspiel in Paris statt in London ausgetragen werden könnte.