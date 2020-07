Wechsel an der Weltranglisten-Spitze der Golfer

Der 25-jährige Rahm spielte am Schlusstag bei widrigen Bedingungen mit Wind und Regen zwar nur eine 75er-Runde, hatte am Ende aber bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Event dennoch drei Schläge Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Palmer.

Nach einer Schwächephase in der Schlussrunde gelang Rahm am 16. Loch ein starker Schlag aus dem tiefen Gras direkt ins Loch. "Das war genau das, was ich gebraucht habe", sagte der Sieger danach dem US-Sender CBS. Über Platz 1 in der Weltrangliste meinte er: "Das werde ich in ein paar Tagen realisieren."

Tiger Woods beendete sein erstes Turnier nach der Corona-Pause auf dem geteilten 40. Platz und spielte wie schon am Donnerstag nur eine 76er-Runde.