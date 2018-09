Grund für die Absage sind die heftigen Regenfälle, die von Samstagabend an in North Carolina erwartet werden. Der Absagentscheid des für Sonntag vorgesehenen Wettkampfs fiel bei der Besprechung der Equipen-Chefs einstimmig aus. Der Montagmorgen als Ersatztermin wurde abgelehnt, weil die meisten Pferde noch am selben Tag nach Europa fliegen sollen.

Ob das abschliessende Springen der Vielseitigkeit am Montag stattfindet, ist derzeit noch offen. Die Pferde sollen am Dienstag geflogen werden, so dass ein Springen am Vortag möglich wäre. Der Geländeritt, die zweite Teilprüfung im Concours Complet, begann am Samstagmorgen wie geplant.

Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Regen in Tryon. Der WM-Ort liegt etwa 350 Kilometer von der Küste North Carolinas entfernt, wo der Wirbelsturm derzeit tobt. Experten rechnen damit, dass sich die Wasserlast des Sturms mehrere Tage über das Land ergiesst.