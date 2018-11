Einzig zu Beginn des texanischen Duells führte Houston kurz, danach zogen die Mavericks weg. Topskorer der Rockets war James Harden mit 25 Punkten, der ausserdem auch 17 Assists und elf Rebounds verzeichnete und damit auf ein Triple-Double kam. Clint Capela traf 75 Prozent seiner Würfe und skorte 18 Punkte. Dazu holte der Westschweizer acht Rebounds herunter.

Mit der vierten Niederlage in Serie, der insgesamt elften in bislang 20 Saisonspielen, rutschte Houston in der Rangliste der Western Conference an die zweitletzte Stelle ab.

Thabo Sefolosha kam bei Utahs 101:91-Auswärtssieg gegen die Brooklyn Nets einmal mehr nicht zum Einsatz. Die Jazz überholten mit ihrem zehnten Saisonsieg (bei zwölf Niederlagen) in der Rangliste die Rockets und liegen nun an drittletzter Position.