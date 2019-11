Wer wird Schweizer Sportlerin und Sportler des Jahres?

Die letztjährigen Gewinner stehen auch in diesem Jahr wieder zur Auswahl und sie treten gegen hochdekorierte Konkurrenz an. Bei den Männern wird Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter vom Schwimmer Jérémy Desplanches, Skirennfahrer Beat Feuz, Schwingerkönig Christian Stucki, Langstreckenläufer Julien Wanders und Tennisstar Roger Federer herausgefordert. Neben Vorjahressieger Schurter ist Federer der einzige, der die Auszeichnung bereits (siebenmal) gewonnen hat.

Bei den Frauen tritt Triathletin Daniela Ryf gegen die Skirennfahrerinnen Wendy Holdener und Corinne Suter, die Leichtathletinnen Mujinga Kambundji und Léa Sprunger sowie die Tennisspielerin Belinda Bencic an. Ryf könnte die Wahl zur Schweizer Sportlerin des Jahres nach 2015 und 2018 zum dritten Mal gewinnen, Holdener strahlte 2017 ebenfalls schon als Gewinnerin.

TV-Publikum bestimmt mit

Die Auszeichnungen werden am 15. Dezember im Rahmen einer TV-Gala in den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich vergeben. In der Livesendung (ab 20.05 Uhr auf SRF 1, RTS Deux und RSI LA 2) können die Zuschauer die Sieger per Televoting mitbestimmen. Die Vorauswahl der je sechs Nominierten haben die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler sowie die Sportmedien getroffen.

Zur Auswahl standen Athletinnen und Athleten, die in der Wahlperiode zwischen dem 1. November 2018 und dem 31. Oktober 2019 herausragende Leistungen erbracht haben. Die Ergebnisse der Vorwahlen (Medien und Spitzensportler) zählen zu zwei Dritteln, jene des Televotings zu einem Drittel.

In der von Sandra Studer und Rainer-Maria Salzgeber moderierten Livesendung werden zusätzlich die Preisträger in den Kategorien Team, Paralympische Sportler, Trainer und MVP geehrt. Den erstmals gekürten MVP des Jahres können Sportfans ebenfalls mitbestimmen. Noch bis am Dienstag, 3. Dezember, kann unter www.sports-awards.ch abgestimmt werden. Unter den Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost.