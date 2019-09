Will heissen: Am Samstag wird zwar kein Rennen mehr gefahren, aber mit einer ausführlichen Teampräsentation und einem umfangreichen Rahmenprogramm, welches vor allem den Velobreitensport präsentieren und fördern soll, sollen einerseits die traditionellen Radsportfans bei der Stange gehalten, neu aber vor allem eine breitere Bevölkerungs- und Interessenschicht angesprochen werden.

Tour de Suisse und Tortour im selben Boot

Im Juni bekam die Landesrundfahrt mit dem Verein Tour de Suisse eine neue Trägerschaft. Durchgeführt wird das UCI World-Tour-Etappenrennen nach einem Jahr Unterbruch wieder unter der Leitung des Aargauers Olivier Senn sowie von Joko Vogel, dem Organisator der Tortour. Es soll entsprechend auch auf Stufe Organisation eine Kräftebündelung zwischen Spitzen- und Breitensport sein.

Das Motto lautet also «Addition durch Subtraktion». Oder anders ausgedrückt: «Weniger ist mehr». Die Tour de Suisse kam in den letzten Jahren finanziell auf keinen grünen Zweig mehr. Das Umfeld punkto Sponsoren wurde immer schwieriger. Entsprechend entschloss man sich nun, das Feld zu öffnen und den Anlass für eine breitere Zielgruppe attraktiver zu machen.

Die neue Ausrichtung des Startwochenendes stärkt letztlich auch die Schweiz als Austragungsort für Profi-Radsport. Allen voran die Radsporttage Gippingen sollten von der Verschiebung profitieren können, da das grösste Eintagesrennen der Schweiz, der Grosse Preis des Kantons Aargau, vom Donnerstag neu auf den Freitag rückt. Was einerseits bedeutet, dass die Radsporttage wieder kompakt an drei Tagen in Serie (Freitag bis Sonntag) stattfinden werden. Andererseits steigt durch die Rochade die Chance, dass die prominent besetzten World-Tour-Teams, die an der Tour de Suisse teilnehmen, als «Schweizer Aufgalopp» gleich auch noch in Gippingen an den Start gehen.