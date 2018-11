Beim HC Davos beginnt heute die Evaluation. Es stehen zwei Szenarien im Raum. Eine Interimslösung bis Ende Saison. Oder eine Lösung über die laufende Meisterschaft hinaus. Die wichtigste Mission des neuen Manns an der Bande ist sowieso das Erreichen des Klassenerhalts in der aktuellen Saison und damit das Verhindern des Super-GAU. Denn der HCD ist in seiner momentanen Verfassung akut abstiegsgefährdet.