England

Chelsea ist in der Premier League auf Titel-Kurs. Acht Punkte zählt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Tottenham Hotspur. Können die Spurs den Londoner Rivalen Chelsea noch ernsthaft gefährden? Tottenham konnte bis jetzt alle Spiele im April gewinnen, Chelsea jedoch verlor zwei Spiele (am 1. April, 1:2 gegen Crystal Palace und am 16. April, 0:2 gegen ManUtd).

Chelsea hat allerdings das einfachere Restprogramm in der Liga, sie müssen gegen keine der Topmannschaften spielen, währenddessen Tottenham am 30. April gegen den ewigen Stadtrivalen Arsenal ran muss, am 14. Mai Manchester United empfängt und am 18. Mai beim Vorjahresmeister Leicester gastiert.