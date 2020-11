«Wir wollen jeden Gegner dominieren» – das sagen die Nati-Akteure vor dem Entscheidungsspiel gegen die Ukraine

Die Schweizer Fussball Nationalmannschaft spielt morgen ihr letztes Spiel in diesem Jahr. Es ist das Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Liga A der Nations League gegen die Ukraine. Heute stellten sich Trainer Vladimir Petkovic, Xherdan Shaqiri und Yann Sommer den Fragen der Journalisten. Das sind die wichtigsten Aussagen.

«Es ist sicher schade, dass wir für die Auslosung der WM-Qualifikation in Topf zwei sein werden. Aber es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn auch im Topf zwei gibt es gute Mannschaften. Und ich denke, dass alle Teams aus Topf eins hoffen, nicht mit uns in die Gruppe zu kommen.»

«Ich sehe nicht, dass wir ein Problem gegen Ende der Spiele bekommen. Die Tore kurz vor Schluss kommen immer in einem anderen Umfeld zu Stande. Das am Samstag von Spanien war forciert und hätte wenn es einen VAR gegeben hätte, vielleicht nicht gezählt.»

«Wichtig ist, in der Liga A zu bleiben, um wieder gegen solche gute Mannschaften wie Spanien zu spielen. Die Liga B wäre vielleicht besser für die Öffentlichkeit, da es dort wieder um den Aufstieg ginge. Ich mag die erste Variante aber lieber. Wir wollen morgen unbedingt gewinnen und sind stolz, dass wir das Entscheidungsspiel gegen die Ukraine erreicht haben.»

«Wir wollen mit unserem Spielstil dem Gegner Probleme bereiten. Das bedingt viel Pressing und viel Power.»

«Ich freue mich auf morgen. Wir haben gute Erinnerungen an Luzern (5:2 gegen Belgien Anm. d. Red.). Schade, dass keine Fans dabei sein können, die hätten uns sicher auch geholfen.»

«Wir werden von Anfang an bereit sein müssen, so wie gegen Spanien. Die Ukrainer haben viel Qualität und sind berechtigt in unserer Gruppe. Doch diese Qualität haben wir auch.»

«Das Spiel morgen ist nicht mit einem WM- oder EM-Achtelfinal zu vergleichen. Aber es ist ein Entscheidungsspiel und hinzu kommt, dass wir in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen haben. Deshalb wollen wir morgen unbedingt siegen.»

Yann Sommer